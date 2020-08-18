فيروس كورونا يقتحم معسكر ليفربول

جاءت نتيجة فحوص أحد أعضاء بعثة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إيجابية لفيروس كورونا في معسكر الإعداد الصيفي في جبال الألب في النمسا وقالت صحيفة "كرونن تسايتونج" النمساوية، إن الفيروس أصاب أحد أعضاء الفريق، لكن لم توضح الصحيفة إذا ما كان العضو من اللاعبين أم الجهاز التدريبي أم العاملين، ورفض ليفربول التعليق على هذا التقرير.