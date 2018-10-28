نجح فريق برشلونة في إحراز الهدف الثاني في مرمى غريمه ريال مدريد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما لجأ الحكم لتقنية "الفار" ليحسب ركلة الجزاء للفريق الكتالوني.