اشتباكات بين ألتراس برشلونة والشرطة الكتالونية قبل الكلاسيكو

نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير فريق برشلونة والشرطة الكتالونية فى محيط ملعب "كامب نو" قبل دقائق من إنطلاق الكلاسيكو بين البارسا وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الأسبانى.