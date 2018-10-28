أرنيستو فالفيردي يعلن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو

أعلن الإسباني أرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمي للفريق في الكلاسيكو الذي يجمعه بغريمه التقليدي ريال مدريد، في الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

ويدخل البلوجرانا مباراة اليوم محرومًا من خدمات نجمه الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يغيب بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويلعب برشلونة في مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

أندريه تيرشتيجين في حراسة المرمى.

رباعي في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجيت وجوردي ألبا.

رباعي في خط الوسط: آرتور ميلو، سيرجي بوسكيتس، إيفان راكيتيتش و.

وفي الهجوم: رافينيا، فيليب كوتينيو ولويس سواريز.

ويدخل برشلونة لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 19 نقطة.