غرامة مالية على صالح جمعة بعد مشادة مع زميله التونسي علي معلول

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية، ضد صالح جمعة لاعب الفريق الكروي الأول في النادي الأحمر، بعد التأكد من أن الأخير هو المخطئ في واقعة مشادته مع زميله علي معلول. ونشبت خناقة ثنائي الأهلي صالح جمعة وعلي معلول، خلال مران المستبعدين من مباراة النجوم، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش في الجزيرة.

بدأت الأزمة في كرة مشتركة عندما دخل جمعة، بعنف ضد معلول، وتلفظ ضده، وهو ما رفضه الأخير وقام بتوبيخ جمعة، ليرد الظهير الأيسر التونسي، وتدور بينهما مشادة كلامية ساخنة، وتدخل عادل مصطفى، مدرب الفريق الأحمر لإنهاء الأمر بين الطرفين.

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