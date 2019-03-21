حسنية أغادير يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة الزمالك

تلقى فريق حسنية أغادير المغربى، خبراً سعيداً قبل مواجهة الزمالك فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ذكر موقع "اليوم 24" المغربى، أن فريق حسنية أغادير سيستعيد خدمات لاعبه كريم البركاوى، بعد غياب دام 10 أسابيع بسبب الاصابة، بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى الندريبات الجماعية.

وأضاف أن حظوظ لاعب الفريق المهدى أوبيلا فى المشاركة أمام الزمالك بمباراة الذهاب تبدو صعبة، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مشاركته أمام نهضة بركان، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وتقام مباراة الذهاب بمدينة "أغادير" المغربية، فيما تقام مباراة الإياب بملعب "برج العرب"، يومى 7 و14 أبريل المقبل