ريال مدريد يستأنف ضد عقوبة راموس في دوري الأبطال

قدم نادى ريال مدريد الإسباني استئنافًا ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها سيرجيو راموس قائد الملكى ضد مانشستر سيتي، في المباراة التى فاز بها النادى الإنجليزى بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا .

مدافع ريال مدريد الإسبانى، تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد منعه انفرادا مؤكدا للبرازيلي جابرييل خيسوس فى الدقيقة 86 من الشوط الثانى للقاء، وتسببت هذه البطاقة فى إيقاف راموس و منعه من المشاركة فى مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 17 مارس المقبل.

و نشرت إذاعة “كادينا سير”الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد قدمت إستئنافًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها راموس حتى يكون حاضرًا فى المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي في مباراة الإياب.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن سيرجيو راموس حصل على رابع بطاقة حمراء فى دورى أبطال أوروبا، ليتساوى مع إدجار ديفيدز وزلاتان إبراهيموفيتش كأكثر اللاعبين تلقيًا للبطاقة الحمراء فى تاريخ دورى أبطال أوروبا.

ويعتبر هذا هو الطرد رقم 27 فى مسيرة راموس المهنية، بواقع طرد واحد مع إشبيلية و26 حالة طرد مع ريال مدريد.

وأصبح راموس أكثر اللاعبين حصولًا على البطاقة الحمراء فى تاريخ الدورى الإسبانى، و دورى أبطال أوروبا، وريال مدريد، والمنتخب الإسبانى.

وحقق مانشستر سيتى أول فوز فى التاريخ على ريال مدريد ، حيث لم يخسر الملكى أى مباراة على الإطلاق ضد السيتى فى 4 مواجهات رسمية سابقة، فاز الملكى مرتين وتعادل مثلهما وسجل 5 أهداف واستقبل 3.