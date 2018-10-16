الغاء اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إلغاء اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التى تحدد لها يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وكشف مصدر مسؤول داخل الزمالك أن إلغاء الجمعية العمومية جاء بعد تحقيق مجلس الإدارة الأهداف التى كانت يسعى لها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن بعض المفاجآت فى هذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة.