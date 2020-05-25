اللاعب الصربي ميليان مرداكوفيتش ينهي حياته بطريقة مأساوية
آخر تحديث GMT18:08:48
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

اللاعب الصربي ميليان مرداكوفيتش ينهي حياته بطريقة مأساوية

العرب اليوم -

العرب اليوم - اللاعب الصربي ميليان مرداكوفيتش ينهي حياته بطريقة مأساوية

ميليان مرداكوفيتش
بلغراد - العرب اليوم

أقدم اللاعب الصربي السابق ميليان مرداكوفيتش، على الانتحار بإطلاق الرصاص على رأسه بحسب ما ذكرت وسائل إعلام صربية مختلفة وقالت وسائل الإعلام الصربية، أمس الأحد، إنه عثر على جثة ميليان مرداكوفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، في شقة مستأجرة بمدينة بلغراد، مشيرة إلى وجود أثر لعيار ناري على رأسه.

وقالت صحيفة "كورير" المحلية إن المهاجم الصربي السابق، ولاعب فريق بارتيزان، انتحر في شقة مستأجرة عاش فيها مع صديقته وكان مرداكوفيتش قد بدأ حياته المهنية محترفا لكرة القدم في مدينة نيس الصربية الجنوبية، قبل أن ينتقل إلى بارتيزان.

وخلال مشواره الكروي، لعب مرداكوفيتش لأكثر من 12 ناديا، من بينهم أندرلخت وجنت في بلجيكا، ورد بول سالزبورغ النمساوي وبيوغراد، الذي لعب له 48 مباراة وسجل 24 هدفا، وأنهى مسيرته الاحترافية في العام 2017 وكذلك لعب مرداكوفيتش 9 مباريات مع منتخب صربيا تحت 21 سنة، و3 مباريات لصربيا في أولمبياد 2008 بالعاصمة الصينية بكين.

 

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اللاعب الصربي ميليان مرداكوفيتش ينهي حياته بطريقة مأساوية اللاعب الصربي ميليان مرداكوفيتش ينهي حياته بطريقة مأساوية



أخبار ذات صلة

GMT 15:01 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما
العرب اليوم - رحيل مصارعة يابانية بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 22 عاما

GMT 12:49 2020 السبت ,23 أيار / مايو

إسبانيا تقرر استئناف مباريات "الليغا" يوم 8 يونيو
العرب اليوم - إسبانيا تقرر استئناف مباريات "الليغا" يوم 8 يونيو

GMT 11:30 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

انخفاض كبير في قيمة ميسي ونيمار ومبابي
العرب اليوم - انخفاض كبير في قيمة ميسي ونيمار ومبابي

GMT 08:12 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

وفاة مصارع سومو ياباني بفيروس كورونا
العرب اليوم - وفاة مصارع سومو ياباني بفيروس كورونا

GMT 06:45 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

"لاريسا" اليوناني يقرر فسخ عقد المصري "المتحرش" وردة لإرتكابه مخالفات "خطيرة"
العرب اليوم - "لاريسا" اليوناني يقرر فسخ عقد المصري "المتحرش" وردة لإرتكابه مخالفات "خطيرة"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدها سيرين عبد النور باللون الزهري ونسقت معها توب

إطلالات مميزة للنجمات بالبدلة الرسمية استوحي منها الأفكار

بيروت ـ العرب اليوم

دخلت البدلة الرسمية للنساء الموضة في ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت من التصاميم الأكثر تميزاً كونها قطعة توحي بالكثير من الثقة والعصرية، وكثيرات من النجمات العالميات كما العربيات أصبحن ميالات لاعتماد اطلالات في البدلة الرجالية في مختلف المناسبات الرسمية منها أو الكاجوال وقد جمعنا اليوم اطلالات مميزة للنجمات فيها لتستوحي أفكار عصرية ومبتكرة لعيد الفطر. وقد لاحظنا أن كل من النجمات اعتمدت اطلالة مختلفة ومميزة في البدلة الرسمية ان كان من ناحية اللون أو القصة فمثلاً سيرين عبد النور اعتمدتها مؤخراً باللون الزهري الغني ونسقت معها توب وحذاء باللون الأسود، ونجوى كرم التي شاهدناها مؤخراً في اطلالة رائعة اختارت فيها البدلة الرسمية باللون الأسود مع تفاصيل فضية ميتالك أضفت عليها لمسات شبابية. ودرة زروق التي تألقت في إ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:03 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

أفكار تنسيق ملابس باللون الترابي لإطلالات أنيقة في "عيد الفطر"
العرب اليوم - أفكار تنسيق ملابس باللون الترابي لإطلالات أنيقة في "عيد الفطر"

GMT 02:54 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

استمتع بوقت "الحجر المنزلي" واستكشف أروع الحدائق
العرب اليوم - استمتع بوقت "الحجر المنزلي" واستكشف أروع الحدائق

GMT 04:55 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

أشكال متنوعة للمطابخ الخارجية استوحي منها ما يُناسب منزلكِ
العرب اليوم - أشكال متنوعة للمطابخ الخارجية استوحي منها ما يُناسب منزلكِ

GMT 03:46 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

العثور على الرئيس النمساوي وزوجته متلبسين في مطعم
العرب اليوم - العثور على الرئيس النمساوي وزوجته متلبسين في مطعم

GMT 03:27 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

مذيعة مصرية ترتدي قميصًا عليه صور أبطال "كمين البرث"
العرب اليوم - مذيعة مصرية ترتدي قميصًا عليه صور أبطال "كمين البرث"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 06:20 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

أميركا تعلن أن إحياء الاقتصاد قد لا يحدث قبل لقاح "كورونا"
العرب اليوم - أميركا تعلن أن إحياء الاقتصاد قد لا يحدث قبل لقاح "كورونا"

GMT 16:11 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

"شالكه" يفوز على"دورتموند"ويُقلص فرصته في الفوز بالدوري الألماني
العرب اليوم - "شالكه" يفوز على"دورتموند"ويُقلص فرصته في الفوز بالدوري الألماني

GMT 12:13 2020 الأحد ,17 أيار / مايو

كريستيان جروس يؤكد أن لقب الكونفيدرالية مع الزمالك يعد الأغلى في مسيرته
العرب اليوم - كريستيان جروس يؤكد أن لقب الكونفيدرالية مع الزمالك يعد الأغلى في مسيرته

GMT 14:50 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

فريق بايرن ميونخ يعلن تحقيق حجم أعمال قياسي
العرب اليوم - فريق بايرن ميونخ يعلن تحقيق حجم أعمال قياسي

GMT 03:12 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في "انسبروك" النمساوية
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في "انسبروك" النمساوية

GMT 16:37 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

ابتكار آلة حاسبة بإمكانها احتساب احتمالات وفاة الرجال والنساء بالفيروس التاجي
العرب اليوم - ابتكار آلة حاسبة بإمكانها احتساب احتمالات وفاة الرجال والنساء بالفيروس التاجي

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 20:50 2014 الخميس ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أضرار الفيمتو على جسم الإنسان
العرب اليوم - أضرار الفيمتو على جسم الإنسان

GMT 03:36 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

كيا Optima 2021 الجديدة تنافس Camry الشهيرة
العرب اليوم - كيا Optima 2021 الجديدة تنافس Camry الشهيرة

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 20:37 2020 السبت ,23 أيار / مايو

دماء المصابين بفيروس كورونا تقود العلماء لابتكار دواء جديد لمحاربة "كورونا"
العرب اليوم - دماء المصابين بفيروس كورونا تقود العلماء لابتكار دواء جديد لمحاربة "كورونا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab