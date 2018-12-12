أعلن الاتّحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " رسميًا إقامة بطولة السوبر الأفريقي بين "الترجي" التونسي و"الرجاء" المغربي في دولة قطر .

ونشر حساب الاتحاد الإأريقى عبر موقعه الرسمي أن إقامة مباراة السوبر ستكون في الدوحة من دون تحديد موعدها.

وكان من المتعارف عليه إقامة السوبر الأفريقي على ملعب الفريق المتوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا "الترجي "، إلا أن الكاف تراجع ، وهذا ما يجعل إقامته خارج القارة في سابقة تاريخية.