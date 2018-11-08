تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

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العرب اليوم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"
القاهرة - العرب اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

ووفقا لـ"كاف"، هناك 27 قناة ستنقل المباراة بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدة أقمار صناعية غير "النايل سات"، وجاءت القنوات التسعة المفتوحة التي ستنقل الحدث على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر "ياه سات" وترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر "يوتلسات 16". وتمتلك شبكة "بى إن سبورتس" حق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط.

وقائمة القنوات المفتوحة هي:

– قناة ORTB من بنين.

– قناة RTB من بوركينا فاسو.

– قناة CRTV من الكاميرون.

– قناة RTI من كوت ديفوار.

– قناة TGB من غينيا الاستوائية.

– قناة ORTM من مالي.

– قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

– قناة RTS من السنغال.

– قناة TVT تيلي ساحل من توجو.

يشار إلى انتهاء مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، والتي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، بفوز الفريق الأحمر بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا



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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا



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