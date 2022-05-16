تأجيل نهائي كأس الكويت بين كاظمة والسالمية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم، الاثنين، تأجيل نهائي كأس الأمير الذى كان مقررا اليوم لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عاصفة ترابية وقرر اتحاد الكويت تأجيل نهائي كأس أمير دولة الكويت الذى كان مقررا اليوم بين كاظمة والسالمية إلى الاثنين المقبل وتجمع المباراة النهائية للكأس السالمية وكاظمة على استاد جابر الدولي.