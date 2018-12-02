طاقم تحكيم برازيلي يقود مباراة النصر والوحدة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباراتي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي النصر والوحدة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يستضيف الاتحاد فريق الحزم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسيكون حكام مباراتي اليوم على النحو الآتي.

النصر والوحدة: طاقم تحكيم من البرازيل، حكم الساحة ساندرو ريكي، الحكم المساعد إيميرسون أجوستو دي كارفالو، والحكم المساعد الثاني مارسيلو كرفالو فان غيس، الحكم الرابع ريواي فاغنر، الحكم الفيديو تاسيوس سيديروبولوس (اليونان).

الاتحاد والحزم: طاقم تحكيمي من النرويج، حكم الساحة: سفاين موين، الحكم مساعد: كيم توماس هاكلوند، الحكم المساعد الثاني ماغنوس لوندبيرغ، الحكم الرابع سيمون إيفانس (ويلز)، الحكم الفيديو: بافيل راكزوفسكي (بولندا).