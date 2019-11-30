مازيمبي يكبد الزمالك خسارة قاسية في دوري أبطال إفريقيا

تكبد نادي الزمالك المصري، خسارة قاسية من مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 60، لافتتاح باب التسجيل، عبر جاكسون موليكا، وبعدها بست دقائق، أضاف زميله تريسور ميوتو مابي، الهدف الثاني، قبل أن يعود موليكا، في الدقيقة 84، ليختتم الثلاثية.

وحصد بذلك نادي مازيمبي، ثلاث نقاط منحته صدارة المجموعة الأولى، بينما بقي الزمالك بدون رصيد من النقاط.

وتقام في وقت لاحق اليوم السبت، مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وتجمع بريميرو دي أوغوستو الأنغولي بضيفه زيسكو يونايتد الزامبي.