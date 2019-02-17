أصدر النادي الأهلي قرارًا بوقف التعامل بشكلٍ نهائي مع محمد جمال العاصي، وكيل ثلاثي الفريق، التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو، وذلك بعدما شغل منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

وحذر مسؤولو الأهلي الثلاثي الأجنبي معلول وأزارو وأجايي، من التحدث مع العاصي في أسرار واحوال الفريق خشية تسريب الأمر للإعلام بعدما لاحظ مسؤولو الأحمر نقل بعض الأمور والكواليس الخاصة وخروجها للإعلام.