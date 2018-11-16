موعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي، الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

وضمن المنتخب مع تونس التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية على التوالي، بعد أربع جولات من التصفيات، عقب الخسارة من تونس وفوزه على النيجر وإيسواتيني (مرتين).

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، وفقًا لـ"مصراوي"، بإدارة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، الذي سبق له إدارة مباراة مصر وأوغندا في الإسكندرية في الجولة الرابعة لتصفيات مونديال روسيا.

وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN SPORTS HD 8"، الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا، ويتولى التعليق عليها أحمد الطيبأ عبر القناة الصوتية الأولى، رؤوف خليف عبر الثانية.

وتحتل مصر حاليًا وصافة المجموعة برصيد تسع نقاط، بعد أربع جولات حقق خلالهم الفوز ثلاث مرات، فيما يتربع المنتخب التونسي على الصدارة بالعلامة الكاملة بتحقيق أربعة انتصارات.

ويسعى رجال المكسيكي، خافيير أغيري للثأر من تونس، بعد الخسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله طه ياسين الخنيسي على الملعب الأوليمبي، في رادس يوم 12 يونيو/حزيران العام الماضي.