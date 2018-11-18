كأس تشيلي تتزين بألوان العلم الفلسطيني

أحرز نادي "بالستينو" ممثل الجالية الفلسطينية في تشيلي، لقب بطل كأس البلاد لكرة القدم، على حساب ضيفه نادي "أوداكس إيتاليانو" بفوزه عليه (3-2) في لقاء الإياب للنهائي، في سانتياغو.

وتفوق "بالستينو" بذلك على خصمه (4-2) بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، فقد فاز في لقاء الذهاب ايضا بهدف وحيد.