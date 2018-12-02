أعلن المدير الفني سلافين بيليتش تشكيل الاتحاد أمام الحزم في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب الأخير لحساب الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالأتي:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: منصور - ماثيو - الدحيم - معاذ

الوسط: رومارينهو - كريم -. جوناس - كارلوس

الهجوم: فهد المولد - العرياني

مقاعد البدلاء : راكان النجار – كارليتو - محمد قاسم - زياد المولد - عون البيشي - جمال باجندوح - خالد السميري - عبدالرحمن الغامدي – بيزيتش.