جماهير الزمالك تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال بطل السوبر

توافد العشرات من جماهير نادي الزمالك، على مطار القاهرة الدولي؛ لاستقبال بعثة الفريق بعد تتويجه بالسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي، رافعين أعلام وتيشرتات الزمالك. من جانبها، شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة؛ تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن سلطات المطار نقلت استقبال بعثة الزمالك إلى صالة الطيران الخاص رقم 4، منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبنى الركاب 3. وتصل بعثة الزمالك، علي متن طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة أبوظبي.