تياجو ألكانتارا يعود إلى تدريبات ليفربول

سبورت 360- ظهر الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي مساء الخميس في مقر تدريبات الريدز الجديد كيركبي “أكسا”.وتحدثت صحيفة “ليفربول إيكو” ظهر اليوم الجمهة عن حالة الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول البدنية بعد إصابته الشهيرة بالركبة في ديربي الميرسيسايد.وواصل الإسباني تياجو ألكانتارا غيابه عن تدريبات ليفربول الجماعية وأيضاً الفردية على أثر الإصابة التي تعرض لها في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” مساء اليوم الإثنين أن هناك احتمالية كبيرة لرؤية الإسباني تياجو ألكانتارا بقميص ليفربول مرة أخرى هذا العام، في أواخر الشهر الجاري.وذكرت صحيفة “ليفربول إيكو” أن تأكيداً على حديث يورجن كلوب فإن إصابة تياجو ألكانتارا تحتاج إلى وقت أكبر مما كان متوقعاً، ولكن هناك توقع لعودته نهاية هذا الشهر.وأكد يورجن كلوب سابقاً بعد العديد من التساؤلات حول مصير تياجو ألكانتارا أن اللاعب ليس قريب من العودة بل هو يحتاج أسابيع إضافية من أجل أن يصبح لائقاً للعب، وهو ليس قريباً من العودة حتى.