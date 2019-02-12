الأهلي يخسر من سيمبا التنزاني بهدف في دوري الأبطال

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف أمام مضيفه سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الفريق التنزاني ميدي كاجيري، في الدقيقة 65، مستغلًا خطأ دفاعيا مشتركا، من ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، لاعبي الخط الخلفي بالأهلي.

الخسارة أشعلت المنافسة في المجموعة، وأربكت حسابات الأهلي بعد أن جمدت رصيده، عند النقطة 7 في المركز الأول، وتقدم سيمبا للنقطة 6 بالترتيب الثاني، قبل أن يلعب فيتا كلوب الكونغولي الثالث برصيد 4 نقاط مع شبيبة الساورة الجزائري، الأخير بنقطتين، مساء اليوم.

الأهلي قدم أداء سيئا خلال المباراة، ولم يقدم ما يدل على وجود رغبة في تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة، بالثلاث نقاط، بعد أن مال الأداء للدفاع بشكل لافت للنظر.