كاجيري يمنح سيمبا التقدم أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سجل ميدي كاجيري، لاعب سيمبا التنزاني، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريق التنزاني بنظيره الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتشير نتيجة اللقاء المقام حاليًا على أرضية الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام، غلى تقدم الفريق التنزاني بهدف دون مقابل بعد مرور 70 دقيقة من عمر اللقاء.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، فيما يحتل فريق سيمبا المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.