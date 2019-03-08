بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

وضع جهاز الكرة بفريق بيراميدز، طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، على رأس قائمة اللاعبين الذين يسعى الفريق لضمهم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الفريق في ظل الرغبة القوية لدى الإدارة في المنافسة على جميع البطولات.

ووفقا لموقع "كورة":" فأن إدارة بيراميدز توصلت لاتفاق مع طارق حامد، نجم وسط الزمالك من أجل الانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تمسك الزمالك باستمراره حتى نهاية الموسم.

وأكد "كورة"، أن بيراميدز كان يسعى لضم طارق حامد في يناير ولكن إدارة الأبيض تمسكت باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

ويقدم طارق حامد، مستوى رائع مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر من أهم عناصر الوسط في القلعة البيضاء والمنتخب الوطني المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 48 نقطة .