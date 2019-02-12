تعرض إيمانويل أوكوي، لاعب فريق سيمبا التنزاني، لإصابة مفزعة خلال مباراة الأهلي، المقامة حاليًا على الملعب الوطني، بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وفقد اللاعب الوعي، لبعض الثواني، قبل أن يسعفه الجهاز الطبي الخاص بأصحاب الأرض.

ويتقدم سيمبا على الأهلي، بهدف مع وصول المباراة إلى الدقيقة 70 ضمن الجولة الرابعة، للمجموعة الرابعة، من دوري أبطال أفريقيا.