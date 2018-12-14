الأهلي يصل برج العرب استعدادًا للقاء جيما الإثيوبي

وصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل قليل إلى ملعب برج العرب لخوض لقاء جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتوجه اللاعبون إلى غرفة خلع الملابس تمهيدا لبدء عملية الإحماء.

ويبحث الأهلي عن بداية قوية بالبطولة التي خسرها في آخر نسختين من المباراة النهائية.

قد يهمك أيضًا:

الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نصف نهائي دوري السلة