أول لاعب مغربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن اللاعب المغربي يونس بن مرزوق، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لينضم إلى لائحة من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة.

وقال ابن مرزوق في تدوينة قصيرة نشرها في حسابه الفيسبوكي" أنا مصاب بعدوى كورونا، ادعوا لأجلي"، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل بشأن تعرضه للعدوى.

ويمارس اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 سنة في صفوف فريق fc chiasso الذي ينافس في أقسام الهواة في إيطاليا.

وكان بن مرزوق يلعب في صفوف صغار فريق ميتز الفرنسي قبل أن يجذب انتباه منقبي يوفنتوس الايطالي ولعب مع فئة أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة.

وتعرف عليه الجمهور المغربي أول مرة سنة 2013 رفقة المنتخب المغربي للفتيان الذي كان يقدم أداء متميزا وشارك معه في مونديال الفتيان في الامارات.