رفع الإيقاف عن جريشة وعودته للبطولة الأفريقية

أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام عن قيام الاتحاد الأفريقي بقبول التظلم المقدم من الاتحاد المصري على قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة ، وبالتالي فقد تم رفع الإيقاف عنه ، ومن المنتظر أن ينضم جريشة غدا إلى معسكر حكام البطولة الأفريقية ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام من بينهم ثلاثة حكام ساحة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قدم مذكرة تظلم للكاف فور إعلانه إيقاف جريشة مقرونا بأسانيد قانونية عن عدم وقوع الحكم المصري في أخطاء قانونية لدى إدارته لذهاب نهائي أبطال أفريقيا