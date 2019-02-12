سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي
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سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي

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العرب اليوم - سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي

الأهلي و سيمبا
القاهرة _ العرب اليوم

تأخر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف أمام مضيفه سيمبا التنزاني، بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام.

سجل هدف سيمبا "ميديي" في الدقيقة 65.

ويلعب الفريقان في الجولة الرابعة، للمجموعة الرابعة، من دوري أبطال أفريقيا.

 

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سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي



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سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي سيمبا التنزاني يتقدم بالهدف الأول في مرمى الأهلي



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