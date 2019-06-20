تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا 2019

استقر المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة على تشكيلة الفريق التي ستواجه زيمبابوي في افتتاح نهائيات كأس الأمم الأفريقية،الجمعة، وأنه سيضع اليوم اللمسات الأخيرة على خطة اللعب.

وتلعب مصر مع زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية.

لتشكيل الذي يخوض به الفراعنة مباراة افتتاح أمم أفريقيا 2019، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى- محمد الشناوي

خط الدفاع — المحمدى، أيمن أشرف، أحمد حجازى، باهر المحمدى.

خط الوسط- محمد الننى، طارق حامد.

خط الوسط الهجومى- عبدالله السعيد، تريزيجيه، محمد صلاح.

الهجوم- مروان محسن.