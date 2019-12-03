شوقي غريب يعلن قرب انضمام رمضان صبحي لـ أحد الأندية الأوروبية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن رمضان صبحي نجم الأهلي والمنتخب لاعب مميز وقدم أداء رائعا خلال بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما واستحق عن جدارة التتويج بجائزة افضل للاعب خلالها.

وأضاف غريب في تصريحات اذاعية أن هناك العديد من العروض الاحترافية في طريقها لـ رمضان صبحي. مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من اندية أوروبية لضم اللاعب خاصة عقب أدائه اللافت للنظر خلال البطولة.

وتابع شوقي غريب أن بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما ستكون نقطة تحول كبرى في مشوار رمضان الاحترافي خاصة أن تجربته الأولى لم تكن على المستوى المطلوب.

وأكمل أن الاحتراف خطوة صعبة ولابد أن يعي جميع اللاعبين هذا الأمر من أجل دراسة تلك الخطوة بشكل جيد. مشددا على أنه ليس الجميع لديه القدرة على التعامل مع تحديات الاحتراف.

وأكمل شوقي غريب أن أندية الدوري الممتاز هي المستفيد الاكبر من احتراف اللاعبين ماليا.