الأزمة تنفرج مفاجأة جديدة بشأن رحيل حمدي النقاز عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مفاجأة بخصوص عودة اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض من جديد بعد أن أعلن عن فسخ تعاقده من طرف واحد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب يشترط توقيع عقد جديد مع الزمالك في حال رغبة الأخير في استعادة خدماته.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب التونسي يحق له السفر خلال الوقت الحالي، لاسيما أنه حصل على جواز السفر الخاص به، عقب مباراة مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن اللاعب قام بإبلاغ محاميه التونسي أنيس بن ميم، بعدم التفاوض مع الزمالك، خاصة أنه يعتبر لاعب حر ويحق له التعاقد مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من لاعب تحدث مع النقاز من ضمنهم محمود علاء وطارق حامد، ولكنه حتى الآن يرفض عقد أي جلسة مع مسؤولي الزمالك".‎