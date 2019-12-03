مفاجأة بشأن فوز ميسي بالكرة الذهبية على حساب فان دايك

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، مفاجأة بشأن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن 2019 " الكرة الذهبية" على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقالت الصحيفة الفرنسية: إن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية بعدما تفوق على فان دايك بـ7 نقاط فقط، حيث حصد نجم برشلونة على 686 نقطة، مقابل 679 لمدافع ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، التي يتوج بها لاعب على حساب صاحب المركز الثاني، بهذا الفارق المتقارب من النقاط.

يذكر أن هذه المرة السادسة التي يحقق فيها ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.