إصابة لاعب للمنتخب المغربي بفيروس كورونا

تزامنا مع الاستنفار الذي تعيشه إيطاليا بسبب فيروس كورونا، كشف فريق بيانيزي الممارس بالقسم الثالث الإيطالي، أن ثلاثة عناصر من الفريق يشتبه في إصابتهم بالفيروس من بينهم لاعب المنتخب المغربي للشباب “حمزة الكواكيبي”.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب المغربي وإداريين تم وضعهم بالحجر الصحي بشكل احتياطي في انتظار ظهور نتائج تحاليل الفيروس.