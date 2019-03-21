نعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وفاة جدته هيا بنت محمد العريني، والتي وافتها المنية الخميس.

وكتب آل شيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية هيا بنت محمد العريني، وسيتم الصلاة عليها غدًا بإذن الله بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة العودة بالدرعية".