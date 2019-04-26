وكيل أسينسيو يُؤكِّد أن ريال مدريد رفض 180 مليون يورو لرحيله

أكّد هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، أن اللاعب يريد الاستمرار والنجاح في صفوف الميرنغي خلال الفترة المقبلة.

وقال جاجيولي، خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية: "ماركو يُفكر في الموسم المقبل، والفوز مرة أخرى مع ريال مدريد"، وأضاف: "في العام الماضي، إدارة ريال مدريد رفضت عروضا بقيمة 180 مليون يورو للتخلي عن خدمات أسينسيو"، واختتم: "ماركو يقول إنه سعيد للغاية في ريال مدريد، ويريد فقط النجاح مع الفريق".

يُذكر أن اللاعب الدولي الإسباني جذب أنظار العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه وإدارة ريال مدريد يريدان أن يكون مستقبله في صفوف الميرنغي.

قد يهمك ايضًا:

سولاري يُؤكَّد أنَّ "ريال مدريد" قدم مُباراة جيدة

"ريال مدريد" يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية