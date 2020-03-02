تقدم المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، باستقالته من منصبه صباح اليوم، الاثنين.

ورفض "حجي" التصريح لوسائل الإعلام بأسباب استقالته، فيما تشير الصحف المغربية إلى وجود اعتراضات لدى حجي على بعض الأمور الإدارية داخل الكاف.