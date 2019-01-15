التشكيل المتوقع للنصر أمام الأنصار في كأس خادم الحرمين

يخوض فريق النصر مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين أمام الأنصار مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين " كأس الملك ".

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني هيلدر كريستوفاو مباراة اليوم بتشكيل مكون من أفضل العناصر المتاحة من اجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 وإرضاء الجماهير الغاضبة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأنصار اليوم ..

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس - نايف الماس - برونو أوفيني - حمد آل منصور

خط الوسط: عبد العزيز الجبرين - بيتروس

أمامهم: نواف الفرشان - جيوليانو - نور الدين أمرابط

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله