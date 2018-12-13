النادي الأهلي ينعي نجم الفريق السابق الكابتن فاروق الضظوي

نعي مجلس إدارة الأهلي لاعب ونجم الفريق السابق الكابتن فاروق الضظوي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال الأهلي في بيان رسمي:" محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن فاروق الضظوي، نجم مصر والأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم".