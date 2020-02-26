نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها

أعلنت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الأربعاء، اعتزالها اللعب على المستوى الاحترافي، بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى.