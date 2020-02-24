تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب ""

أكدت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الاثنين إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية إنه كان من المقرر انطلاق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة في العاصمة سيئول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة سبعة مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضا.