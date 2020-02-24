تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب
آخر تحديث GMT16:14:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب ""

العرب اليوم -

العرب اليوم - تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب ""

مباريات دوري أبطال آسي
سيئول - العرب اليوم

 أكدت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الاثنين إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية إنه كان من المقرر انطلاق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة في العاصمة سيئول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة سبعة مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضا.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب



أخبار ذات صلة

GMT 14:16 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

الزمالك يواجه 14 عقوبة بعد قرار "الانسحاب"
العرب اليوم - الزمالك يواجه 14 عقوبة بعد قرار "الانسحاب"

GMT 07:39 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

"كورونا" يهدد بإفراغ الملاعب الإيطالية من الجمهور
العرب اليوم - "كورونا" يهدد بإفراغ الملاعب الإيطالية من الجمهور

GMT 20:57 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

الاتحاد المصري يكشف عن الطاقم التحكيمي "لموقعة" الأهلي والزمالك
العرب اليوم - الاتحاد المصري يكشف عن الطاقم التحكيمي "لموقعة" الأهلي والزمالك

GMT 16:25 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

محكمة مصرية تصدر قراراها بشأن بطلان انتخابات النادي الأهلي
العرب اليوم - محكمة مصرية تصدر قراراها بشأن بطلان انتخابات النادي الأهلي

GMT 17:42 2020 السبت ,22 شباط / فبراير

ميسي يسجل سوبر هاتريك ويقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني
العرب اليوم - ميسي يسجل سوبر هاتريك ويقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لمشاهدة أجمل الإطلالات التي تستحق التوقف عندها

نجمات خطفن الأنظار خلال أسبوع الموضة في ميلانو

ميلانو - العرب اليوم

غصّت عروض الازياء العالمية لموسم خريف وشتاء 2020-2021 باجمل اطلالات النجمات والعارضات العالميات اللواتي حضرن في الصفوف الامامية لمشاهدة اجمل العروض الجاهزة والتصاميم التي تستحق التوقف عندها.تابعي معنا أناقة النجمات والعارضات الاخيرة اللواتي اخترن أجمل صيحات الموضة مباشرة من أسبوع ميلانو للموضة. سحرت النجمة Dakota Johnson الانظار خلال توجّهها لحضور عرض Gucci لموسم خريف وشتاء 2020-2021 مرتدية بدلة رسمية واسعة باللون الاسود. كما لفتتنا اطلالات Emily Ratajkowski بفستان احمر قصير على شكل بلايزر في عرض Versace، والمعطف البني الواسع الذي تألقت به على شكل فستان في عرض Prada مع الجزمة السوداء عالية الساق. كما لفتتنا التصاميم السوداء مع اكمام الكاب التي اختارتها Barbara Palvin ايضاً خلال حضورها عرض Versace والبارز اختيار العديد من النجمات تصاميم مزخرفة وأبرزها اناقة Rach...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:22 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

عروضٌ مِن دون جمهور خلال أسبوع الموضة في إيطاليا بسبب "كورونا"
العرب اليوم - عروضٌ مِن دون جمهور خلال أسبوع الموضة في إيطاليا بسبب "كورونا"

GMT 04:20 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

أبرز الأنشطة والفعاليات خلال احتفالية فنون الطهي في دبي
العرب اليوم - أبرز الأنشطة والفعاليات خلال احتفالية فنون الطهي في دبي

GMT 02:02 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

مجموعة من الكراسي الشتوية التي تساعدكِ في الاستمتاع
العرب اليوم - مجموعة من الكراسي الشتوية التي تساعدكِ في الاستمتاع

GMT 04:56 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

الملك عبد الله الثاني يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء طفل أردني من العراق
العرب اليوم - الملك عبد الله الثاني يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء طفل أردني من العراق

GMT 01:32 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

مسؤولون بريطانيون يتخذون قرارًا مفاجئًا بعد انتحار المذيعة كارولين فلاك
العرب اليوم - مسؤولون بريطانيون يتخذون قرارًا مفاجئًا بعد انتحار المذيعة كارولين فلاك

GMT 02:36 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

أفكار مبتكرة لارتداء "الليغينغ" خلال موسم البرد تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لارتداء "الليغينغ" خلال موسم البرد تعرفي عليها

GMT 09:29 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

أجمل الدول السياحية في آسيا للاستمتاع بعطلة مميزة بين المعالم التاريخية
العرب اليوم - أجمل الدول السياحية في آسيا للاستمتاع بعطلة مميزة بين المعالم التاريخية

GMT 09:39 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

ديكورات 2020 العصرية ترفع شعار "ألوان جريئة للحيطة وهادية للموبيليا"
العرب اليوم - ديكورات 2020 العصرية ترفع شعار "ألوان جريئة للحيطة وهادية للموبيليا"

GMT 09:18 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

خامنئي قد يتجرَّع "كأس السم" بعد اقتراب المحافظين في إيران من الفوز بأغلبية في الانتخابات
العرب اليوم - خامنئي قد يتجرَّع "كأس السم" بعد اقتراب المحافظين في إيران من الفوز بأغلبية في الانتخابات

GMT 03:22 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية
العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:35 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

المحامي أشرف عبد العزيز يرد على تصريحات محمد رمضان مع وائل الإبراشى
العرب اليوم - المحامي أشرف عبد العزيز يرد على تصريحات محمد رمضان مع وائل الإبراشى

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 20:51 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

ممثل تركي يتعرض لحادث سير بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
العرب اليوم - ممثل تركي يتعرض لحادث سير بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 09:06 2019 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط
العرب اليوم - واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 04:21 2013 الجمعة ,15 آذار/ مارس

أفضل أيام الأسبوع لممارسة الجنس في بريطانيا
العرب اليوم - أفضل أيام الأسبوع لممارسة الجنس في بريطانيا

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 19:13 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
العرب اليوم - وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

GMT 03:09 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح لتنظيف وتلميع إبريق الشاي بمكونات بسيطة للتخلص من الصدأ
العرب اليوم - نصائح لتنظيف وتلميع إبريق الشاي بمكونات بسيطة للتخلص من الصدأ

GMT 16:17 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 5 سيارات "زيرو" طراز 2019 بسعر 200 ألف جنيه
العرب اليوم - أبرز 5 سيارات "زيرو" طراز 2019 بسعر 200 ألف جنيه

GMT 15:57 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

إيلي صعب يطرح فساتين زفاف لموسم ربيع 2018
العرب اليوم - إيلي صعب يطرح فساتين زفاف لموسم ربيع 2018

GMT 03:44 2015 السبت ,28 شباط / فبراير

شركة "لينوفو" تقدم اشتراكات برنامج مكافة الفيروسات لشركة "إنتل" لعملائها
العرب اليوم - شركة "لينوفو" تقدم اشتراكات برنامج مكافة الفيروسات لشركة "إنتل" لعملائها

GMT 03:30 2018 الأحد ,22 تموز / يوليو

أحمد شعبان يتحدّث عن أهمّ أعراض "شاكرا القاعدة"
العرب اليوم - أحمد شعبان يتحدّث عن أهمّ أعراض "شاكرا القاعدة"

GMT 19:55 2016 الخميس ,14 إبريل / نيسان

تعلمي طريقة تكبير الشفايف بالمكياج في البيت
العرب اليوم - تعلمي طريقة تكبير الشفايف بالمكياج في البيت

GMT 04:39 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيو

اللحية "مكياج الرجل" وخيارات مميّزة لأصحاب الوجه البيضاوي
العرب اليوم - اللحية "مكياج الرجل" وخيارات مميّزة لأصحاب الوجه البيضاوي

GMT 12:37 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

نسرين أمين تُفاجئ جمهورها بـ"بكيني" مكشوف الصدر على أحد الشواطئ
العرب اليوم - نسرين أمين تُفاجئ جمهورها بـ"بكيني" مكشوف الصدر على أحد الشواطئ

GMT 06:43 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

أفضل عروض "الجمعة السوداء" مِن شركة "آبل" لعام 2018
العرب اليوم - أفضل عروض "الجمعة السوداء" مِن شركة "آبل" لعام 2018

GMT 00:30 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الوكالة الفضائية الأوروبية تنشر فيديو مُذهل للكرة الأرضية
العرب اليوم - الوكالة الفضائية الأوروبية تنشر فيديو مُذهل للكرة الأرضية

GMT 03:13 2018 السبت ,18 آب / أغسطس

"موريشيوس" جزيرة تنبض بالحياة ليلا ونهارا
العرب اليوم - "موريشيوس" جزيرة تنبض بالحياة ليلا ونهارا

GMT 06:37 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

أسرة مختلفة التصاميم في ديكورات غرف نوم الصغار والكبار
العرب اليوم - أسرة مختلفة التصاميم في ديكورات غرف نوم الصغار والكبار

GMT 15:30 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

فيديو ساخر يثير غضب جمهور النصر السعودي
العرب اليوم - فيديو ساخر يثير غضب جمهور النصر السعودي

GMT 10:39 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

ياسمين أوغلو تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية
العرب اليوم - ياسمين أوغلو تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية

GMT 02:36 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

"بي بي سي" تستبعد مذيعة بسبب ملابسها العارية
العرب اليوم - "بي بي سي" تستبعد مذيعة بسبب ملابسها العارية

GMT 20:12 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

سعر ومواصفات Lenovo K8 Note و مميزات وعيوب الجهاز
العرب اليوم - سعر ومواصفات Lenovo K8 Note و مميزات وعيوب الجهاز

GMT 06:40 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

فساتين دانتيل قصيرة لإطلالة ناعمة في العيد
العرب اليوم - فساتين دانتيل قصيرة لإطلالة ناعمة في العيد

GMT 00:41 2017 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أسماء بني عيسى تؤكّد أنّ المرأة العربية تتميز بأناقة ملابسها
العرب اليوم - أسماء بني عيسى تؤكّد أنّ المرأة العربية تتميز بأناقة ملابسها

GMT 11:35 2014 الثلاثاء ,23 أيلول / سبتمبر

مصنع "ساريا السوداني للأحذية" ينتج أحذية جلدية بمواصفات أوروبية
العرب اليوم - مصنع "ساريا السوداني للأحذية" ينتج أحذية جلدية بمواصفات أوروبية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab