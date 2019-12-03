ترتيب أفضل لاعبي العالم ننشر نقاط أول 10 لاعبين في الكرة الذهبية

توج النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم الصادرة من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، خلال حفل كبير أقيم أمس بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وتغلب ميسي في المنافسة على لقب الأفضل على كافة النجوم وعلى رأسهم الهولندي فان دايك والنجم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالى ساديو ماني.

وجاء تتويج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد الموسم الكبير الذي قدمه مع فريقه برشلونة وحصد لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفًا، والذى نال على إثره على الحذاء الذهبي الأوروبي متفوقًا على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك تحصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، دوسان تاديتش نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وقدّم ميسي موسما خياليا مع فريقه برشلونة على مستوى الإبداع والمهارات وساهم بشكل كبير فى تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني عن جدارة واستحقاق بعد أن ساهم بأهدافه في حسم العديد من المباريات المهمّة الكبرى لفريقه بمهارات فائقة وخاصة منه.

وكسب ميسي تعاطف الجميع من خلال حماسه وغيرته على قميص المنتخب الوطني الأرجنتيني خلال كوبا أمريكا 2019.

ونشرت "فرانس فوتبول" النقاط الكاملة لأول 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية:

1- ليونيل ميسي – 686 نقطة.

2- فان دايك - 679 نقطة.

3- كريستيانو رونالدو – 476 نقطة.

4- ساديو ماني - 347 نقطة.

5- محمد صلاح – 178 نقطة.

6- كيليان مبابي – 89 نقطة.

7- أليسون بيكر – 67 نقطة.

8- روبرت ليفاندوفسكي – 44 نقطة.

9- برناردو سيلفا – 41 نقطة.

10 – رياض محرز – 33 نقطة.