على رأسنا من فوق 4 دول اختارت محمد صلاح لحصد الكرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة اختيارات كل المشاركين في استفتاء الكرة الذهبية لعام 2019، والتي توج بها الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، في العاصمة "باريس" أمس، الإثنين.

وقام ممثلو 4 دول بجانب مصر باختيار الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الأول، لحصد الكرة الذهبية.

وضمت قائمة الدول التي صوت ممثل الإعلام بها لمحمد صلاح في المركز الأول كالتالي: (مصر- مدغشقر - بيرمودا - اليمن - كازاخستان).

وتواجد محمد صلاح في المركز الخامس، متقدمًا مركزًا عن الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز السادس.

وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي (المركز الثاني)، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي (المركز الثالث)، بالإضافة إلى ساديو ماني مهاجم ليفربول (المركز الرابع).

وجاءت النقاط الكاملة لأول 5 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية كتالي..

1- ليونيل ميسي - 686 نقطة.

2- فان دايك - 679 نقطة.

3- كريستيانو رونالدو- 476 نقطة.

4- ساديو ماني - 347 نقطة.

5- محمد صلاح - 178 نقطة.