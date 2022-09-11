3 مباريات في الدوري الإنكليزي مهددة بالتأجيل بسبب جنازة الملكة

كشفت تقارير إعلامية أن بعض المباريات من الجولة القادمة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أصبحت مهددة بالتأجيل بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قرر تأجيل مباريات الجولة السابعة التي كان من المفترض أن تلعب أمس واليوم الأحد "كعلامة على الاحترام" بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي وبالتالي، فإن مواجهة توتنهام مع ليستر سيتي، ومباراة برينتفورد ضد أرسنال، وزيارة ليفربول إلى ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي هي المباريات المهددة بالتأجيل في الأسبوع المقبل.