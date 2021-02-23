سيمبا يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بعد 30 دقيقة
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سيمبا يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بعد 30 دقيقة

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العرب اليوم - سيمبا يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بعد 30 دقيقة

الأهلي المصري
دودوما -العرب اليوم

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيمبا المقامة حاليًا في ملعب "مكابا" في مدينة تنزانيا في دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والنتيجة تقدم سيمبا بهف نظيف، وبداية حماسية من جانب الفريقين وأنطلق بواليا بكرة هجومية من ناحية اليمين لكنه مرر كرة طويلة تدخل دفاع الفريق التنزاني وأنقذ الكرة.    وتألق محمد الشناوي في الدقيقة السادسة وأمسك بكرة قبل أن يسجل مهاجم سيمبا الكرة في الشباك الأهلاوية ، وتعرض الشناوي لإصابة بسيطة بسبب الصدام مع لاعب سيمبا وتلقي العلاج في أرض الملعب ثم إستكمل المباراة.   

واصل الضغط من جانب الفريق التنزاني لكن الأهلي ظهر متماسك أمام صاحب الأرض الملعب بفضل ثبات محمد الشناوي وخط دفاع الأهلي، كما أن محمود وحيد استخلص الكرة من هجوم سيمبا ومررها إلى بواليا لكن الأخير سقط خلال إستلام الكرة ، بعدها لعب أجاي كرة رائعة إلى كهربا وسدد الأخير فوق العارضة.    عادت السيطرة لفريق سيمبا مرة أخرى وسط اعتماد الأهلي على الهجمة المرتدة، وتعرض بواليا للإصابة غادر على اثرها المباراة وتلقى العلاج خارج الملعب قبل أن يعود ويشارك في المباراة، وسجل سيمبا هدف التقدم في الدقيقة 30 من تسديدة قوية.

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سيمبا يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بعد 30 دقيقة سيمبا يتقدم على الأهلي بهدف نظيف بعد 30 دقيقة



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