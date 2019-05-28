رسميًا تشافي مدربًا للسد القطري خلفًا للبرتغالي فيريرا

اعلن نادي السد القطري بشكل رسمي اليوم الثلاثاء تعيين النجم الاسبانيؤمدربا للفريق بدايةً من الموسم القادم 2019-2020 خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا .

وذكر السد عبر حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ان تشافي سيبدأ مهامه مع جهازه المعاون الذي يضم سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس، انطونيو لوبو ، سيرجيو جارسيا ، انتوني ترامولاس .

ويخوض السد معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديداً في جيرونا التي تبعد 100 كم عنها في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو تحت قيادة تشافي بمشاركة كل اللاعبين على أن يكون هناك تجمع قبلها باسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين .