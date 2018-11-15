«العين للفروسية» ينظم بطولة اليوم الوطني للرماية

أعلن نادي العين للفروسية عن تنظيم بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن مطلع ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من الرماة ينتمون إلى أندية عدة على مستوى الدولة والمنطقة العربية وذلك برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.

ودعا مسؤولو الفعاليات في نادي العين للفروسية جميع الراغبين في المشاركة إلى المسارعة بالتسجيل على موقع النادي أو عبر الاتصال المباشر لضمان مشاركتهم في الحدث المرتقب والمحتشد بالإثارة والتشويق.