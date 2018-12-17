سولاري يؤكد أن ريال مدريد يسعى للتتويج بلقب كأس العالم للأندية

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الفريق الملكي يسعى للتتويج بلقب كأس العالم للأندية هذا العام. وقال سولاري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "سعيد جدًا لمشاركتي في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد، هذه البطولة مفضلة بالنسبة لنا".

وأضاف سولاري "نأمل أن نتوج باللقب هذا العام، بعدما فاز به هؤلاء اللاعبين الكبار في العام الماضي". وتابع "من المهم دائمًا الوصول إلى البطولة بانتصار في المباراة الأخيرة، فالبطولة بدأت بالفعل ونحن نتابعها من شاشات التلفزيون، والآن نحن سُعداء لوصولنا ونضع كل تركيزنا على مواجهة كاشيما أنتلرز".

وختم سولاري حديثه بقوله "تركيزنا كان منصبًا على مواجهة رايو فاليكانو، منافسنا السابق في الليجا، والآن سنستعد للمباراة ضد كاشيما أنتلرز، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال الأندية".

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