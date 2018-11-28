مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ميليتاو

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى ترميم دفاع الشياطين الحمر بصفقة جديدة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن مانشستر يونايتد يراقب عن قرب، البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع بورتو البرتغالي، لترميم دفاع الفريق الإنجليزي، الذي اهتزت شباكه 21 مرة في أول 13 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم.

وظهر ميليتاو، البالغ من العمر 20 عامًا، في 13 مباراة بمختلف المسابقات مع بورتو هذا الموسم، وأصبح ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو.

وكان إيفرتون من الأندية المهتمة بضم ميليتاو، لكن التقارير تشير إلى أن مانشستر يونايتد سيحاول التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميليتاو، الذي يمكنه اللعب أيضًا في مركز متوسط الميدان الدفاعي، ينظر إليه بجدية في مانشستر يونايتد، خاصة أنه لن يكلف النادي الإنجليزي، الكثير من الأموال لاستقدامه.

ويعد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، هو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، لكن فريقه الإيطالي رفض التخلي عن خدماته للشياطين الحمر مقابل 77 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن الهولندي ماتياس دي ليجت، يبقى خيارًا مطروحًا أمام يونايتد، مع وجود منافسة قوية مع مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس.