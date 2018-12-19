أكد مصدر مسؤل داخل مجلس إدارة النادي المصري أنه لا نية على الإطلاق بشأن إتمام التعاقد مع شيكابالا خلال المرحلة المقبلة . وقال مصدر مسؤل داخل إدارة المصري أن كل ما يتردد في هذا الآمر عار تماما من الصحة . وأضاف أن شيكابالا نجم كبير ولكن الجهاز الفني للمصري لم يطلب التعاقد معه تماما .

وواصل أن إدارة المصري تسعى خلال الفترة القادمة إلي إبرام عدد من الصفقات المتميزة خاصة من أجل إستعادة الفريق مكانته الطبيعية في الدوري الممتاز وكان إيهاب جلال قد تولى رسميا مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خلف المدير الفني السابق للفريق مصطفى يونس . يذكر أن المصري تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب أمام فريق سليتاس بطل بوركينا بهدفين دون رد .

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