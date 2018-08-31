أبولون يطلب بطاقة شيكا من الجبلاية رسميًا

تلقى اتحاد الكرة رسالة من الاتحاد اليونانى يطلب فيه إرسال البطاقة الخاصة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا إلى أبولون اليونانى المنتقل إليه مؤخراً.
وتعاقد نادى أبولون مع شيكابالا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادى الزمالك.
ووافق نادى الزمالك على انتقال شيكابالا لنادى أبولون اليونانى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بدون مقابل.
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